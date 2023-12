Jesuane Salvador leva Jazz e Bossa Nova ao Coreto

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Neste domingo (10), o Coreto da praça Pedro Sanches será palco de show da cantora Jesuane Salvador e músicos convidados. A apresentação acontece às 20h e é aberta ao público. Pensado para conduzir a atmosferas musicais diferenciadas e que exploram grandes compositores, o repertório mescla elementos da música brasileira ao jazz, em uma abordagem que dialoga com a musicalidade evidenciada também pelo cinema. Assim, explorando standards que se tornaram imortalizados nas vozes de cantoras como Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Jevetha Stelle e de grandes vozes da música brasileira, como Miúcha, Joyce, Elis, Gal Costa, entre outras divas, as canções refletem diálogos sonoros.

A escolha do repertório representa a mescla de elementos jazzísticos à Bossa Nova. Os arranjos contam com a participação especial de um quarteto, formado por piano, contrabaixo, bateria e saxofone. O show é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura de Poços de Caldas, levando gêneros plurais ao Coreto da Praça e evidenciando o potencial da música produzida na cidade. A produção é da Carvalho Agência Cultural, com sonorização A Cor do Som.