Três furtos e arrombamentos são registrados em Poços de Caldas

Foram registradas neste fim de semana e também nesta segunda-feira (04), em Poços de Caldas, ações criminosas em três espaços esportivos públicos de Poços de Caldas.

Na Zona Sul da cidade foram furtadas do Parque Ecológico, parte da fiação elétrica, além de torneiras de banheiros do local.

Já na Zona Oeste, no Parque Municipal Antônio Molinari foram furtadas fiação de alguns postes de iluminação do local. Ainda na região Oeste, no Ginásio Poliesportivo Romeu Cagnani, houve o arrombamento do portão de acesso e foram furtados produtos de limpeza, ferramentas e até a luz de emergência.

O secretário municipal de Esportes Fernando Santos, lamentou o ocorrido. “Infelizmente por mais que realizemos diversas manutenções e investimentos em nossos espaços esportivos, o prejuízo aparece por inúmeras vezes, devido a atos criminosos ou vandalismo.”

As rondas por parte da Guarda Civil Municipal, serão intensificadas nos pontos com objetivo de coibir as ações.