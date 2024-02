Polícia Militar busca autor de furto a residência em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No final da tarde de ontem, 21, por volta das 18h51min, a Polícia Militar foi chamada para intervir em um caso de furto a uma residência na na Rua Maringá, no Bairro Vila Nova, na zona leste de Poços de Caldas. Ao chegarem ao local, os policiais entraram em contato com a vítima, um homem de 43 anos, que relatou o ocorrido.

Segundo o relato da vítima, ele saiu para o trabalho por volta das 03h00min da manhã e, ao retornar para casa às 18h00min, percebeu que diversos itens haviam sido furtados do interior do imóvel. Entre os objetos levados estão um botijão de gás, uma panela de ferro, um espremedor de frutas, um TV Box e um edredom de casal.

Apesar das diligências realizadas pela polícia para identificar o autor do crime, até o momento não houve sucesso na captura do responsável. As investigações seguem em andamento.

ALCO – 29º BPM