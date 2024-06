João Pinheiro e Mansur Frayha têm interdições no domingo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Por conta da realização da Corrida da Apae no domingo (30) de manhã, haverá algumas interdições parciais e temporárias ao longo do percurso do evento. A largada está marcada para as 8h, em frente a Apae (Praça Paulo Afonso Junqueira).

O Demutran informou que haverá bloqueios nas avenidas João Pinheiro e Mansur Frayha, zona oeste, a partir da ponte da rua Gama Cruz, e os cruzamentos subsequentes até a Unifal, na saída da cidade, ponto máximo da corrida.

Motoristas devem ficar atentos.

Ao todo, 1200 atletas vão participar. Haverá provas de 3, 6, 12 e 21 quilômetros. A programação inclui ainda uma versão para crianças, com largada às 10h.

O evento tem apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.