Jovem de 19 anos é preso em Poços de Caldas por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas

Polícia Militar e Polícia Civil prenderam autor e apreenderam arma de fogo e drogas em operação conjunta de prevenção a crimes violentos em Poços de Caldas. A ação aconteceu na manhã desta sexta-feira, 15, por volta das 06 horas.

A prisão ocorreu durante a operação conjunta de cumprimento de Mandados de Busca e Apreensão, após denúncias de realização de aluguel de arma de fogo para cometimento de crimes de roubo e tráfico de drogas. Foi realizada busca em uma residência na Avenida São Jorge, bairro São Jorge.

Ao perceber a chegada dos policiais o autor J. G. A. de 19 anos, desocupado, arremessou um revólver calibre 38 por cima do muro. Em seguida os policiais realizaram varredura no terreno e localizaram a arma.

A equipe da ROCCA realizou a aplicação da cadela de faro Athena e localizou drogas, dinheiro e balança de precisão na residência do autor. Depois de encerradas as buscas o autor foi preso por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil onde foi autuado em flagrante delito.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

