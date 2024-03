Jovem morre após grave acidente em Cabo Verde

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ramon Carneiro Caetano, de 20 anos, morreu após um grave acidente envolvendo duas motocicletas, na estrada vicinal do Distrito Serra dos Lemes, região rural de Cabo Verde. O incidente aconteceu na tarde de ontem, 14, por volta das 17h10min.

No local, uma Honda/CG 160 FAN, cor vermelha e com placa de Monte Belo-MG, estava próxima a uma vítima masculina, de apenas 19 anos, que se encontrava consciente, porém gravemente ferida. O jovem apresentava escoriações e fraturas, além de um objeto não identificado cravado em sua perna esquerda.

Ao lado do primeiro ferido, um adolescente de 15 anos estava inconsciente, com uma fratura exposta em um dos braços. Infelizmente, a terceira vítima, identificada como Ramon Carneiro Caetano, de 20 anos, foi encontrada sem vida, caída no gramado à beira da estrada, com sinais de decapitação.

As vítimas sobreviventes foram prontamente socorridas pela ambulância da prefeitura e encaminhadas ao hospital São Francisco, em Cabo Verde. Enquanto isso, a área do acidente foi isolada e a Perícia Técnica foi acionada para investigar o ocorrido.

Após os procedimentos padrão, o corpo de Ramon Carneiro Caetano foi liberado para a funerária local. A motocicleta envolvida no acidente foi removida ao pátio credenciado pelo DETRAN/MG, entretanto, a outra motocicleta mencionada no chamado não foi encontrada no local, impossibilitando o registro de informações adicionais.

Não foi possível colher informações das vítimas sobre as causas do acidente, devido ao estado de saúde delas.

