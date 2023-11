KJOM: Ferrero renova parceria com Governo de MG até 2025 para oferecer formação a professores da rede pública

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Kinder Joy of Moving é um programa de responsabilidade social do grupo, criado para estimular a alegria e o prazer de se movimentar entre as crianças, a partir da capacitação de educadores

São Paulo, novembro de 2023 – O Programa Joy of Moving renovou sua parceria com o Governo do Estado de Minas Gerais, assinando um novo acordo de cooperação que ficará vigente até 2025, com o intuito de levar a sua metodologia aos professores do Estado e ampliar sua atuação na região.

O Kinder Joy of Moving é um programa global de responsabilidade social da Ferrero, que tem o objetivo de estimular a alegria e o prazer de se movimentar entre as crianças, capacitando educadores, para que estes possam replicar nas escolas a metodologia criada pela Universidade Foro Itálico, de Roma.

Entre os dias 18 a 27 de outubro, a equipe do Joy of Moving no Brasil visitou oito cidades, no Estado de Minas Gerais, viajando mais de 20 mil quilômetros, atendendo a 12 Superintendências Regionais de Ensino. São elas: SRE Metropolitana A, SRE Metropolitana B, SRE Metropolitana C, SRE Ipatinga, SRE Coronel Fabriciano, SRE Timóteo, SRE Governador Valadares, SRE Teófilo Otoni, SRE Uberaba, SRE Uberlândia, SRE Patos de Minas, SRE Montes Claros.

O Joy of Moving já atua em Minas Gerais desde 2020, com formações presenciais e virtuais. Ao todo, nos três anos de programa na região, 130 municípios foram contemplados. Em 2023, nas visitas, os professores Ana Barela e José Barela formaram presencialmente mais de 300 professores do Estado de Minas Gerais, responsáveis por 55.800 alunos.

Estiveram presentes nas formações presenciais diversas autoridades. Entre elas, a Subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica do Governo do Estado de Minas Gerais, Kellen Silva Senra; o Assessor do Diretor da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores de Minas Gerais da Secretaria de Estado de Educação do Governo de Minas Gerais, Tiago Vieira Lima, a Coordenadora de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Governo de Minas Gerais, Janeth Cilene Betônico da Silva; as Representantes da Superintendência Regional de Ensino de Coronel Fabriciano, Mônica Lima e Graziele Tostes; a Representante da Superintendência Regional de Ensino de Governador Valadares, Patrícia Valesca; a Superintendente Regional de Ensino de Teófilo Otoni, Jaceline Mendes e a Representante da Superintendência Regional de Ensino de Teófilo Otoni, Nóbia Dutra; a Representante da Superintendência Regional de Ensino de Uberaba, Nívea Silva; o Representante da Superintendência Regional de Ensino de Uberlândia, Heverton Ferreira; o Superintendente Regional de Ensino de Patos de Minas, Carlos José Coimbra, a Diretora Educacional de Patos de Minas, Danusa Fátima da Silva e a Representante da Superintendência Regional de Ensino de Patos de Minas, Lazara Maria Silva; a Diretora Educacional de Montes Claros, Maria Edileuza Lopes de Almeida, os Representantes da Superintendência Regional de Ensino de Montes Claros, Dalva Costa e Marcelo Rodrigues.