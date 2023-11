Lagarto ao molho de alho poró & Panqueca de chocolate e morango

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DO LAGARTO

1 kg. de lagarto cozido e fatiado fino

4 tomates maduros sem pele picados

2 cebolas em fatias grossas

1 alho poró fatiado fino

½ talo de salsão picado

1 xícara de chá de pimentão vermelho

1 xícara de chá de pimentão amarelo

3 colheres de sopa de estrato de tomate

1 xícara de chá do caldo do cozimento do lagarto

Sal, óleo vegetal e pimenta dedo de moça a gosto

PREPARO

Refogue o tomate em um fio de óleo até obter um molho pedaçudo junto com o salsão e alho poró e pimentões. Acrescente o extrato de tomate, o caldo do cozimento da carne, cebola, pimenta, corrija o sal e cozinhe até amaciarem. Distribua as fatias de lagarto em uma travessa, tempere com sal já que foi cozido somente em água, cubra com o molho e conserve na geladeira por até uma semana. Sirva em sanduíches ou em carboidrato de sua preferência.

INGREDIENTES DA PANQUECA

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 ½ xícara de chá de leite

2 ovos

2 colheres de sopa de óleo vegetal

PREPARO

Bata tudo no liquidificador, deixe descansar por uma hora e frite em frigideira untada com óleo.

INGREDIENTES DO RECHEIO

200 ml de creme de leite

50 g. de chocolate meio amargo picado

400g. de ricota fresa amassada

1 xícara de chá de açúcar refinado

PREPARO

Aqueça o creme de leite sem ferver e misture o chocolate até que dissolva e se transforme em ganache. Misture quatro colheres de sopa de ganache e o açúcar na ricota amassada e enrole as panquecas com essa mistura. Sirva regada com a calda de morangos e decorada com ganache.

INGREDIENTES DA CALDA DE MORANGO

3 xícaras de chá de morangos picados

1 xícara de chá de açúcar refinado

1 xícara de chá de suco de laranja

PREPARO

Cozinhe tudo junto até começar a engrossar e passe por um processador de alimentos