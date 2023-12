Bacalhau com batata & Torta de ricota com goiaba

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DO BACALHAU

700g. de aparas de bacalhau sem peles nem espinhas

1,3 Kg. de batatas descascadas e fatiadas

1 pimentão vermelho fatiado

3 tomates fatiados

3 cebolas em fatias grossas

Sal, azeitonas portuguesas e azeite de oliva a gosto

PREPARO

Demolhe o bacalhau por doze horas trocando a água pelo menos três vezes. Em uma caçarola de fundo grosso de barro ou ferro fundido, monte forrando o fundo completamente com cebola fatiadas, par evitar que grude no fundo. Em seguida intercale as camadas assim batatas, bacalhau, tomates, pimentão, cebola, batatas, finalize com azeitonas e regando generosamente com azeite de oliva. Cozinhe em fogo brando até que as batatas amaciem. Sirva acompanhado de arroz branco.

INGREDIENTES DA TORTA

400g. de ricota fresca

5 ovos

1 lata de leite condensado

1 lata de leite de vaca

1 xícara de chá de amido de milho

½ xícara de chá de açúcar refinado

1 goiaba madura

PREPARO

Separe e bata as claras em ponto de neve. Descasque, retire as sementes e bata a polpa da goiaba no liquidificador junto com a ricota, o leite, leite condensado, as gemas dos ovos, junte o amido, açúcar continue batendo até homogeneizar. Misture manualmente as claras em neve e asse em forno brando até dourar em forma untada com manteiga e esfarinha de trigo.