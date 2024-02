Costelinha com figo seco & Arroz com lentilha & Arroz doce com bacon

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DA COSTELINHA

2 Kg. de costelinha de porco sem a pele

1 ½ xícaras de chá de óleo ou gordura vegetal

1 ½ xícaras de chá de água

Sal e suco de limão a gosto

PREPARO

Tempere as costelinhas com duas horas de antecedência e cozinhe em panela com a mistura de água e óleo ou gordura até que a água evapore e as costelinhas fiquem fritas e douradas. Sirva acompanhada do chutney de figo.

INGREDIENTES DO CHUTNEY

1 xícara de chá de suco de laranja

100g. de figo seco picado

Sal, alho, cebola e azeite de oliva á gosto

PREPARO

Refogue o figo que deve ter ficado no suco de laranja por doze horas em alho e cebola, corrija o sal e cozinhe até amaciar.

INGREDIENTES DO ARROZ COM LENTILHA

6 xícaras de chá de arroz cosido

2 xícaras de chá de lentilha cosida

5 cebolas grandes picadas

Sal e alho a gosto

PREPARO

Cozinhe a cebola até ficarem carameladas, corrija o sal, Refogue a lentilha com alho na mesma caçarola que fritou as costelinhas já com o excesso de gordura retirado, junte o arroz e misture brem.

INGREDIENTES DO ARROZ DOCE COM BACON

1 xícara de chá de arroz cru

3 xícaras de chá de água

2 litros de leite

2 ½ xícara de chá de açúcar cristal

100g. de bacon

PREPARO

Cozinhe o arroz com a água até secar. Frite o bacon até ficar crocante. Derreta meia xícara de açúcar até cor de caramelo. Ferva o arroz já cozido com o leite e as outras duas xícaras de açúcar até engrossar, junte o caramelo e sirva o arroz doce com bacon triturado.