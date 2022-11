Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

PANQUECA COM PASTA DE LARANJA & SANDUÍCHE DE PEIXE

INGREDIENTES DA PANQUECA

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 ½ xícaras de chá de leite

2 ovos

2 colheres de sopa de azeite de oliva

PARA O RECHEIO

400g de laranjada

1/3 de xícara de chá de água

Pedaços de chocolate meio amargo a gosto

COBERTURA

2 xícaras de chá de morangos picados

½ xícara de chá de açúcar de confeiteiro

Creme chantilly a gosto

PREPARO

Misture os morangos ao açúcar e deixe curtir para se fundirem. Derreta a laranjada em água sobre o fogo até obter uma pasta. Bata a massa em liquidificador e frite as panquecas em frigideira com um filete de óleo. Recheie as panquecas com a pasta de laranja e pedacinhos de chocolate. Dobre em forma de envelope, volte para a frigideira com um filete de óleo ou manteiga para dourar. Sirva coberto com os morangos já misturados ao açúcar, creme chantilly e chocolate em pedacinhos.

INGREDIENTES DO SANDUÍCHE

1 pão de forma de sua preferência

300g. de filé de tilápia

1 xícara de chá de maionese

1 colher de sopa de endro (erva doce) picado

1 colher de sopa de salsinha

½ cebola roxa picada

1 colher de sopa de requeijão cremoso

1 colher de sopa rasa de alho picado

Pepino, mozarela ralada, rúcula, tomate cereja, limão e sal a gosto

PREPARO

Frite o peixe temperado com sal e alho em pouco óleo com panela fechada até amaciarem, amasse com garfo para obter uma pasta. Misture maionese, endro, salsinha, cebola picadinha, suco de limão, requeijão e alho picado e junte com o peixe. Cubra uma fatia de pão com essa passa, espalhe mozarela por cima, leve ao forno para derreter o queijo, complete o sanduba com rúcula, cubra com outra fatia e sirva acompanhado de tomates cereja e pepino.