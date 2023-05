Lagunaz lança novo volume da mixtape “Mantiqueira Sulfor”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O músico Lagunaz apresenta a mixtape ‘Mantiqueira Sulfor – Volume 3’, uma amostragem do som autoral produzido nos últimos anos na Mantiqueira Sulfurosa sul mineira, Poços de Caldas. O projeto já se encontra disponível em seu canal no YouTube, através do link: https://youtu.be/HlyPfC0j6vI

Mixando diferentes vibes e estilos, a história dos artistas poços-caldenses se mistura entre as músicas apresentadas criando uma narrativa musical produzida no Sul de Minas. Em uma seleção de 38 faixas, Lagunaz traz uma seleção musical incrivelmente diversa, produzidas no vulcão das gerais, as tracks mantém a vibe do início ao fim da trilha. Da terra de águas quentes e termais, os artistas sul mineiros apresentam um trabalho de qualidade ímpar.

Lagunaz explica: “Uma mixtape se difere de uma playlist devido às transições entre as músicas, mesclando os áudios e assim criando uma única faixa que caminha por ideias e intenções musicais. A proposta da ‘Mantiqueira Sulfor’ foi pensada para promover e valorizar o trabalho dos artistas de Poços de Caldas, destacando as músicas lançadas nos últimos anos.”

E neste sábado, 20 de maio, a partir das 18h30, Lagunaz apresenta uma mistura dos três volumes criados na #OcupaMIA no Museu, integrando a programação da 21ª Semana Nacional de Museus, que em Poços de Caldas será realizada no Museu Histórico e Geográfico, com entrada gratuita. A produção é da Carvalho Agência Cultural.

Para saber mais, siga as redes sociais @lagu.naz

Beatriz Aquino