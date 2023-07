Lagunaz, Le Duet e Moonrib fazem show juntos no Festival de Inverno

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Repertório é composto por releituras e autorais do novo projeto

No domingo, 9 de julho, às 14h30, no Mirante Santa Rita, os músicos Lagunaz e os integrantes da banda Le Duet, levam fortes influências do indie brasileiro, folk e outras vertentes para o show realizado nesta edição do Festival de Inverno de Poços de Caldas.

Atuando na cena da música no Sul de Minas ao longo dos últimos anos em diversos projetos, Luis Felipe Cardillo ‘Lagunaz’ e os integrantes da banda Le Duet (Luan Ribeiro ‘Moonrib’ e Lucas Lago), descobriram uma afinidade e uma vontade de produzir um trabalho musical de expressão na cidade de Poços de Caldas, sendo feita a junção para formação de um novo trabalho autoral, vislumbrando perspectivas fortalecer a produção autoral na cena do rock indie, resgatando e difundindo sonoridades marcantes e que possuem um agradável apelo popular por demandas do gênero.

Propondo um resgate do gênero dentro da cena Poços Caldense, os artistas se reúnem para um show único criando uma atmosfera ao mesmo tempo nostálgica e também propositiva a novos trabalhos, com músicas autorais sendo apresentadas ao público de forma inédita, mesclando com influências no repertório que compõe o show.

O show acontece em um dos atrativos culturais mais charmosos da cidade inaugurado recentemente, o Mirante do bairro Jardim Santa Rita, e é destinado para todo o público, sem distinção de gênero, faixa etária ou condição social. A intenção dos músicos é integrar lazer, cultura, história e o prazer de compartilhar bons momentos de exaltação à música poços-caldense e suas conexões com referências de artistas do Brasil e do mundo.

Neste ano, o Festival de Inverno conta com mais de 150 atrações, integrando música, teatro, circo e exposições, e será realizado no período de 8 a 23 de julho, em diversos espaços da cidade.

O Festival de Inverno é realizado pela Secretaria Municipal de Cultura / Prefeitura de Poços de Caldas e o show ‘Lagunaz Le Duet Moonrib BR Side’ tem produção de Chiara Carvalho/Carvalho Agência Cultural.

Para saber mais, siga as redes sociais: @lagu.naz, @_leduet e @carvalhoagenciacultural.

SERVIÇO

Lagunaz Le Duet Moonrib BR Side no Festival de Inverno de Poços de Caldas

Data: domingo, 09 de julho de 2023

Horário: 14h30

Local: Mirante Santa Rita

*Gratuito