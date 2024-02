Lamesa anuncia a inauguração de novo parque fabril em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Lamesa, empresa na fabricação de cabos e fios elétricos de alta qualidade, anunciou a inauguração de seu novo parque fabril em Poços de Caldas. Originária de São João da Boa Vista, a Lamesa escolheu Poços de Caldas para sua expansão, reiterando o potencial econômico e social da região.

A nova unidade fabril, situada no Distrito Industrial, tem previsão de que a fábrica gere mais de 200 empregos diretos e indiretos, evidenciando o compromisso da empresa em contribuir para o fortalecimento da economia regional e na geração de oportunidades para os moradores.

A cerimônia de inauguração, programada para o dia 28 de fevereiro às 10h, contará com a presença de autoridades locais, incluindo o prefeito Sérgio Azevedo e vereadores, além da diretoria e colaboradores da Lamesa. Este evento simboliza o início de uma nova era de prosperidade e inovação para Poços de Caldas, marcando a cidade como um importante polo industrial no cenário nacional.

A Lamesa destaca seu compromisso não apenas com investimentos em infraestrutura e produção, mas também na formação de parcerias locais, apoio a talentos regionais, e contribuições significativas para o avanço socioeconômico da comunidade. Agradecendo pela oportunidade de crescimento em Poços de Caldas, a empresa se compromete a retribuir esse apoio, promovendo o progresso, inovação, e desenvolvimento sustentável na região.

O impacto da chegada da Lamesa em Poços de Caldas é esperado para ser significativo, alinhando-se à tendência de crescimento industrial que a cidade tem experimentado nos últimos anos. Com a criação de 6 mil empregos diretos e mais de 18 mil indiretos recentemente, Poços de Caldas se consolida como um centro atrativo para investimentos. A cooperação com o Governo do Estado de Minas Gerais, mediante incentivos fiscais e negociações ágeis, tem sido fundamental nesse processo, facilitando a instalação e expansão de grandes empresas na região.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins, a Sedet desempenhou um papel crucial ao fornecer suporte integral durante o processo de estabelecimento da Lamesa no município. “A inauguração do novo parque fabril da Lamesa em Poços de Caldas é mais um marco no avanço econômico e social de nossa cidade. Esse empreendimento reflete o ambiente de negócios acolhedor e dinâmico que temos desenvolvido em Poços de Caldas. Representa, igualmente, uma demonstração de confiança na nossa mão de obra e na nossa capacidade de inovar. A Sedet esteve ao lado da Lamesa em cada etapa, assegurando que todas as necessidades para a implementação fossem atendidas de maneira eficaz, o que sublinha nosso compromisso em criar um ambiente propício para o crescimento empresarial e o desenvolvimento sustentável”, destacou Martins.