Lançamento de livro terá renda revertida para o CAIC

Alice Dionisio

O lançamento do livro de poesias “Cotovias na Janela”, de autoria de Lázaro Salles, terá a renda obtida com a venda dos exemplares totalmente revertida para a escola CAIC, localizada na região sul da cidade. O lançamento acontece nesta quarta, 28, no Espaço Cultura da Urca, às 19h.

Na oportunidade, os alunos do CAIC farão uma exposição de trabalhos alusivos aos temas abordados na obra literária. O livro poderá ser adquirido no dia do lançamento e também na escola, no valor de R$30,00.

O autor realizou dois encontros no CAIC, com alunos das turmas do sétimo e oitavos anos. Na oportunidade, ele leu trechos de sua obra para os estudantes, como incentivo à leitura e também à escrita.

O livro de poesias é a 12ª obra do autor. O biomédico Lazaro Salles é também autor do livro “Quero de volta minhas lágrimas”, onde relata seu tratamento exitoso contra o câncer. A renda de seus livros são destinadas a entidades beneficentes e organizações da comunidade.