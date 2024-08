Larissa Volpi lança álbum “Ecos do Tempo”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Larissa Volpi lançará seu novo EP, intitulado Ecos do Tempo, no próximo dia 22 de setembro, no Espaço Cultural da Urca, em Poços de Caldas. O projeto é financiado por meio de uma lei de incentivo. O evento contará com a participação de diversos artistas convidados, incluindo Toninho Cruz, Paulinho do Violino, Zeh Cruz e o influenciador musical de Curitiba, Lucas da Paz.

Ecos do Tempo é um EP conceitual que explora a jornada de duas almas separadas por séculos, mas unidas pela música. Através desta obra, a artista pretende transmitir sua visão pessoal sobre amor, música e arte. Como Lucas da Paz ressalta, “A arte de um artista é a sua alma nua.” A artista colocou toda a sua intensidade e paixão na criação deste álbum, colaborando com uma equipe musical de destaque, composta por Paulinho de Bem (baterista), Gian Carlo (baixista), Toninho Cruz (guitarrista), João Paulo (violinista) e Zeh Cruz, que também ajudou na produção e arranjos.

“Estou muito feliz com a realização deste álbum. É uma obra íntima, onde entrego ao público minha versão do que significa o amor, a música e a arte. Cada música reflete uma gama de emoções, desde a intensidade até a alegria e a tristeza”, afirma a artista. A produção contou com o apoio da R&D Music and Movies, garantindo um trabalho de alta qualidade.

A artista expressa grandes expectativas quanto à recepção do público, esperando que cada ouvinte sinta a profundidade e a diversidade emocional investidas em cada faixa do EP.