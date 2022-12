Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

LOMBO COM VINHO TINTO

INGREDIENTES PARA O LOMBO

1 kg. de lombo de porco em uma só peça

½ xícara de chá de água

Sal, sálvia, pimenta do reino moída e suco de limão a gosto

PREPARO

Faça furos com uma faca de ponta na carne, introduza folhas de sálvia nos furos, tempere com sal, alho, pimenta do reino e suco de limão, amarre com barbante culinário, sele em panela de todos os lados, transfira para uma travessa funda, limpe o fundo da panela com meia xícara de água, regue a carne com esse molho que restou e leve ao forno para terminar o cozimento e ganhar cor. Depois de assado cubra com alumínio e deixe descansar para conservar os sucos na carne, somente então retire o barbante e fatie fino para servir. O molho que sobrou na assadeira e transfira par uma molheira.

Sirva o lombo regado com o molho da própria carne, acompanhado de purê de batata mais os legumes assados e o molho de vinho ao gosto de cada um.

PARA O MOLHO DE VINHO TINTO

½ xícara de chá de cebola picada

2 dentes grandes de alho picados

½ xícara de chá de vinho tinto seco

1 colher de sobremesa de manteiga

½ xícara de chá de maionese

¼ de xícara de chá de azeite de oliva

Sal, óleo vegetal e pimenta do reino

PREPARO

Refogue cebola e alho em um filete de óleo, passe para um processador e bata. Processe com os demais ingredientes, filetando o azeite aos poucos até obter um creme macio. Retire e passe para uma tigela para servir à parte.

INGREDIENTES DO ASSADO DE LEGUMES

Vagem, tomate cereja, abobrinha, pimentão, ervilha torta, sal e azeite de oliva a gosto.

PREPARO

Distribua em uma assadeira, cubra com alumínio e asse até amaciarem.