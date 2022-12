Mais uma morte por Covid-19 na cidade

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uma mulher de 82 anos é mais uma vítima falta do Covid em Poços de Caldas. No total são 602 casos de morte pelo vírus. Os dados apontam 106 novos casos positivos no dia de ontem, 13, chegando ao total de 32.746 desde o início da pandemia.

A média móvel subiu para 67 casos. Os casos em acompanhamento caíram para 324, com nove a menos desde a última atualização. Doze pacientes estão internados em ala neste momento e nove em UTI. O número de pacientes recuperados subiu para 31.820, com 114 a mais do que na atualização anterior.

A média móvel de óbitos segue em 0,29. O número de doses aplicadas está em 445.074, desde a última atualização divulgada pela Prefeitura. CASOS POR REGIÃO A Zona Leste continua sendo a região de Poços de Caldas com mais casos positivos (11.942). O Centro vem a seguir, com 6.109, seguido pela Zona Sul (5.7- 42), Zona Oeste (5.408) e Centro Sul (2.916). A vacinação contra a Covid-19 em Poços de Caldas segue em todas as 21 salas de vacina espalhadas pela cidade.

SALAS DE VACINA

1. CENTRO – POLICLÍNICA CENTRAL

2. CASCATINHA – AV. SANTO ANTONIO, Nº 245 CASCATINHA

3. SÃO JORGE – AV. ANTONIO TOGNI, Nº 2055 VILA CRUZ

4. PONTO DA CASCATA – RUA VICENTE MIRANDA, Nº229 MARCO DIVISÓRIO

5. ESPERANÇA II – RUA LÁZARO DE LIMA, Nº 280 PQ. ESPERANÇA

6. REGIONAL SUL – AV. ANTONIO MARINONI, Nº 125 SÃO SEBASTIÃO I

7. KENNEDY I – RUA PIRITA, Nº 116 JD. KENNEDY

8. KENNEDY II – RUA ESTANHO, Nº 195 JD. KENNEDY II

9. QUISSISANA – RUA GENI VILAS BOAS TARDELLI, Nº 50 SÃO JOSÉ

10. SANTA ROSÁLIA – PÇA DR. ANTENOR DAMINI, Nº 233 SANTA ROSÁLIA

11. VILA NOVA – RUA ANTONIO PEREIRA GUIMARÃES, Nº 299 VILA NOVA

12. DOM BOSCO I – RUA FRANCISCO CANTOS DAVO S/N JD. FORMOSA

13. NOVA AURORA – RUA BENEDITA COSTA LUCAS, Nº 60 JD. IPÊ

14. JD. SÃO PAULO – RUA JAGUARI, Nº 15 JD. SÃO PAULO

15. REGIONAL LESTE – RUA CECILIA FISHELA, S/N ESTÂNCIA SÃO JOSÉ

16. PQ PINHEIROS – RUA VICTOR EMANUEL IMESI, S/N PQ. PINHEIROS

17. SÃO JOSÉ – RUA PROFESSORA LOURDES MOURÃO, S/N CENTENÁRIO

18. CAIO JUNQUEIRA – RUA MANGUEIRA, Nº 262 CAIO JUNQUEIRA

19. ITAMARATY – AVENIDA MARIA RITA LOPES PONTES, Nº 380 ITAMARATY III

20– SANTA AUGUSTA – RUA NICOLINA BERNARDES, Nº 230 SANTA AUGUSTA

21 – COUNTRY CLUB – RUA JOSÉ MENDONÇA, Nº 150A – JD. COUNTRY CLUB