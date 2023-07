Mantiqueira Fest acontece de quinta a domingo com música, gastronomia, cervejas artesanais e vinhos de inverno

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Evento gastronômico e cultural será no Parque José Affonso Junqueira, no centro de Poços de Caldas (MG)

A segunda edição do Mantiqueira Fest será realizada nesta semana, entre os dias 13 e 16 de julho, de quinta-feira a domingo, no Parque José Affonso Junqueira, no centro de Poços de Caldas. O evento gastronômico e cultural terá música, gastronomia, cervejas artesanais, vinhos de inverno e outros produtos da região.

Na programação musical, Alice Não Mora Mais Aqui, After That, Genes Recessivos, Soul Diva, Opera Rock, Nathália Diniz, Lagunaz, Quinteto Nós e Mununu – que no dia 16 de julho, Dia de Minas Gerais, fará show em homenagem ao carioca mais mineiro de todos os tempos: Milton Nascimento, um dos maiores nomes da música popular brasileira.

O Mantiqueira Fest também receberá a apresentação ‘Lithium convida Cyz Mendes’, banda que terá a participação da cantora que já subiu ao palco de festivais como o João Rock junto ao Titãs, além de ter participado de programas como ‘Canta Comigo’ da Record TV e ‘Altas Horas’ da TV Globo.

Entre os destaques do cardápio gastronômico estão itens ligados à cozinha mineira, como pão de queijo recheado com pernil ou linguiça, pão de queijo vegano, porção de torresmo, entre outros, além de pizzas e hambúrgueres, preparados por chefs e restaurantes da cidade, como Pizza na Roça, LION BBQ, chef Ronildo Islan, Hot Dog das Montanhas, Churras Tchelo, Cozinha 115 e Toca do Tatu (chef juliana Veronesi).

O evento também vai reunir os mais variados estilos de cerveja artesanal, como Lager, IPA, Neipa, APA, Stout, Double IPA, Bock, Weiss, entre outras, produzidos por Gorillaz, Terra Boa, Virtus, Ziel, Led, Passopreto, Gonçalves, Hill Beer, Bones e Porcaria. O festival vai contar ainda com vinhos de inverno da região, fabricados através da técnica da dupla poda, resultando em rótulos premiados mundialmente, além de uma destilaria regional com drinks diversos, incluindo gin artesanal, que também já recebeu prêmios nacionais e internacionais.

Já a Feira de Produtos & Produtores reunirá os mais diversos itens da região diretamente de quem produz, incluindo café, cachaça, queijo, doce, azeite, geleias e artesanato.

O Mantiqueira Fest acontecerá na quinta e na sexta-feira, das 18h às 23h, e no sábado e no domingo, das 12h às 23h. Mais informações em www.mantiqueirafest.com.br.

Com o incentivo cultural do Monreale Hotel Resort, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, o Mantiqueira Fest tem o apoio da Prefeitura de Poços de Caldas, do Sebrae, do Gorillaz e do Poços de Caldas Convention & Visitors Bureau/Descubra Poços de Caldas. A organização é de Juliano Silva Comunicação & Eventos e da Prisma Eventos, com direção de Juliano Silva, produção de Siomora Bonafé e coprodução de Thais Cobra.

Serviço:

Mantiqueira Fest

Quando: 13 a 16 de julho

Horário: dias 13 e 14, das 18h às 23h, e 15 e 16, das 12h às 23h

Onde: Parque José Affonso Junqueira (Poços de Caldas)

Entrada gratuita

Confira a programação completa:

Quinta-feira, 13 de julho

18h – Início

18h – Lagunaz

20h30 – Soul Diva

Sexta-feira, 14 de julho

18h – Início

18h – Opera Rock

20h30 – Lithium convida Cyz Mendes

Sábado, 15 de julho

12h – Início

13h30 – Quinteto Nós

17h – Nathália Diniz

20h30 – Genes Recessivos

Domingo, 16 de julho

12h – Início

12h30 – Mununu e Banda

17h – After That

20h30 – Alice Não Mora Mais Aqui