Máquina de Livros retorna a Poços de Caldas neste final de semana

A Incrível Máquina de Livros retorna a Poços depois de três anos com nova roupagem e novo patrocinador. Além da formação de leitores, a Máquina agora também alinha a higiene bucal, apresentando a Colgate-Palmolive como a patrocinadora oficial do projeto, estimulando a criançada a ler e a cuidar dos dentes.

A Máquina de Livros passou pela cidade pela primeira vez no Flipoços 2018, com grande sucesso. Na época, o projeto fez parte da programação do Festival e recebeu até faixa inaugural, já que o projeto piloto foi lançado em Poços de Caldas. De lá para cá, a Máquina percorreu diversas capitais e pequenas cidades em quase todo país.

De volta a Poços a partir de sexta-feira, dia 10 de dezembro, a Incrível Máquina dos Livros será aberta ao público no sábado (11), a partir das 10h, nas árvores da Urca (Espaço Cultural da Urca). Por meio da parceria da Infinito Cultural e CBL com a GSC Eventos/Flipoços e com a Secretaria Municipal de Cultura, a máquina fará parte das atividades do Natal Poços de Luz.

Transformando livros

Como acontecem as transformações dos livros? A ação se desenvolve da seguinte maneira: a incrível máquina de livros estará estacionada nas árvores da Urca de 11 a 13 de dezembro. O participante leva um livro novo ou usado em boas condições (não pode estar rasgado ou riscado), insere na Máquina e aperta um dos dois botões disponíveis: adulto ou infantil. Automaticamente, como um toque de mágica, aquele livro se transforma em outro livro, que o participante levará para casa e aproveitará sua nova leitura.

Como a ideia é dar oportunidade para o máximo de pessoas participarem da ação, cada um pode colocar até no máximo três livros. Vale lembrar também que os livros que as pessoas colocarem serão futuramente transformados para outras pessoas. Por isso, não serão aceitos gibis, livros didáticos e livros técnicos. A Incrível Máquina de Livros tem a capacidade de transformar mil livros por dia. Serão centenas de títulos disponíveis, como clássicos da literatura mundial e brasileira. Os livros transformados, que podem ser novos ou usados, sempre são uma surpresa.

O uso de máscara e o distanciamento na fila são obrigatórios para os participantes, que terão à disposição totens com álcool em gel. Todos os livros que entram e saem da Incrível Máquina são higienizados, assim como a própria máquina e seus equipamentos.

A participação é gratuita e desde já o Flipoços, a GSC e a Secult convocam toda a população da cidade e da região para participar e prestigiar a iniciativa. As escolas poderão ainda fazer agendamentos para seus alunos e professores pelo (35) 3697 1551, na GSC.