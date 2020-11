Marido ateia fogo na esposa e foge, em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uma mulher, de 32 anos, teve queimaduras de segundo grau no pescoço, braços e tórax, após o companheiro atear fogo nela, nesta madrugada (11), no bairro Aparecida, em Poços de Caldas.

Segundo a Polícia Militar, o médico plantonista que atendeu a vítima no Hospital Santa Casa foi quem os acionou. Aos militares, a mulher disse que teve uma discussão com o marido, que acabou a agredindo com socos e chutes. A vítima acabou caindo no chão, foi quando o autor pegou uma garrafa de álcool, jogou sobre ela e ateou fogo com um isqueiro.

Com muita dor, a mulher conseguiu apenas cobrir o rosto e começou a gritar. O próprio homem foi quem tentou socorrê-la, apagando as chamas e acionando o Samu. Em seguida, ele fugiu e até o momento não foi localizado.