Máscaras de mergulho são adaptadas e doadas à Secretaria de Saúde

A saúde recebeu na tarde de ontem (22), uma doação de máscaras de mergulho adaptadas para uso de ventilação não invasiva (VNI).

A doação foi realizada pelo grupo Motirõ, que tem polos nas cidades de Bauru, Botucatu, Campinas, Itapeva, São José dos Campos e São Paulo e é formado por um grupo de profissionais de diversas áreas, entre engenheiros, médicos, fisioterapeutas, advogados, etc. O foco é construir soluções técnicas de baixo custo e alto impacto e oferecê- las gratuitamente para o tratamento da Covid-19 e também pelo grupo Ajudar sem Fronteias.

Ao todo, o município recebeu 10 máscaras que serão distribuídas entre o Hospital de Campanha, Margarita Moralles, Unidade de Pronto Atendimento – UPA e Hospital Santa Lúcia.

Toda logística foi realizada pela Secretaria de Saúde, através do departamento de transporte.

O Regulador de Fisioterapia da Secretaria de Saúde, João Carlos Naldoni explica como funciona o tratamento dos pacientes com COVID-19 através das máscaras (VNI). “O tratamento do paciente COVID acontece com o uso da ventilação não invasiva com pressão positiva (VNI), por meio de uma máscara de mergulho adaptada. O suporte melhora os níveis de oxigenação e diminui o desconforto respiratório, evitando, dessa forma, muitas vezes a necessidade de intubação. A máscara é destinada a pacientes que não conseguiram apresentar melhoras com o uso da oxigenoterapia por cateter nasal ou nebulização em locais que o recurso pode ser usado com segurança e desenvolveram desconforto respiratório, e nestes casos é um poderoso aliado auxiliando a evitar intubações. O objetivo é fornecer suporte de pressão e até oxigênio para pacientes com desconforto respiratório que se não for tratado pode evoluir para insuficiência respiratória e necessitar de intubação orotraqueal”.