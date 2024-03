Meia Maratona das Águas já tem data definida

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Este ano, a Meia Maratona das Águas Poços-Pocinhos vai acontecer no dia 14 de julho. É a 15ª edição da prova que tem percurso ligando os municípios vizinhos de Caldas e Poços. Na semana passada, houve uma reunião do secretário de Esportes local, Fernando dos Santos, o Pelé, com o secretário da pasta de Caldas, Harold Brasil, a diretora de Esportes daquela cidade, Karen Gonçalves, e o professor Will.

O grupo discutiu detalhes da competição, que vai manter o trajeto e os locais de largada e chegada. “Essa parceria entre cidades, entre municípios, acrescenta muito no esporte regional. O esporte vai além de uma divisa, além de uma fronteira. E entre o esporte, todo mundo se iguala”, comentou Pelezinho.

O secretário de Caldas falou da importância da Meia Maratona. “Essa corrida faz parte da tradição do nosso município e é muito importante para fomentar o turismo.”

A prova

A Meia Maratona das Águas foi idealizada pela ex-secretário de Esportes Antonio Carlos Pereira, em parceria com a Prefeitura de Caldas. O percurso tem 22 km, com saída na rodovia do Contorno e chegada no balneário de Pocinhos do Rio Verde, no município de Caldas. A expectativa é de que cerca de 300 atletas participem. A inscrição será disponibilizada em breve.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3697-2082.