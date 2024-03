Menor é apreendido por tráfico de drogas em Poços de Caldas

Em uma ação realizada nesta quinta-feira, 29, a Polícia Militar de Poços de Caldas efetuou a apreensão de um menor infrator por envolvimento com o tráfico ilícito de drogas. O fato ocorreu na Avenida Francisco Salles, após a equipe policial ser acionada com informações fornecidas pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM).

Durante a operação, os policiais abordaram o jovem, que já era alvo de denúncias por suas atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas. Em um ato de desespero ao notar a aproximação da polícia, o menor arremessou uma embalagem às margens do rio, a qual foi prontamente recuperada pelos agentes. A embalagem continha 30 pedras de crack, material este que foi apreendido.

Após a apreensão, o menor foi conduzido inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para os procedimentos de praxe e, em seguida, levado à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.

ALCO – 29º BPM

