Menores infratores foram apreendidos por tráfico de drogas em Poços de Caldas

A Polícia Militar de Poços de Caldas conduziu nesta terça-feira, 23, uma operação na Rua Cruzeiro do Sul, no Bairro Jardim Santa Rita, em resposta a múltiplas denúncias de atividades relacionadas ao tráfico de drogas na região. A ação resultou na apreensão de três menores infratores do sexo masculino, dois de 16 anos e um de 17 anos.

Esses mesmos menores infratores já haviam sido detidos pela Polícia Militar em 19 de abril de 2024 pelo mesmo crime. Na ocasião da apreensão, foram encontrados em posse dos jovens 08 pedras de crack, 09 pinos de cocaína, 01 tablete e 05 buchas de maconha, além da quantia de R$ 610,00 em dinheiro.

Os menores infratores foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação de sua integridade física e, em seguida, conduzidos à 2ª Central Estadual do Plantão Digital/SIPJ, em Poços de Caldas-MG, juntamente com o material ilícito apreendido.

ALCO 29º BPM

