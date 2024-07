Menores são apreendidos por tráfico de drogas em Poços de Caldas

Na tarde desta terça-feira, 16, a Polícia Militar de Poços de Caldas recebeu uma denúncia anônima pelo 190, informando que dois indivíduos estavam vendendo drogas na rua Eliglio Eberle Santos, no Jardim Santa Helena.

Ao chegar ao local, os policiais flagraram os suspeitos jogando uma sacola dentro do pátio de uma empresa e mudando repentinamente seu trajeto ao avistarem as viaturas. Diante da atitude suspeita, os indivíduos foram abordados e identificados como menores de idade, com 17 e 15 anos.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram 33 pedras de substância semelhante a crack, 2 porções de substância semelhante a maconha e R$ 477,00 em notas diversas.

Os menores foram apreendidos, encaminhados para atendimento médico e, posteriormente, levados à Delegacia de Polícia Civil.

ALCO – 29° BPM

