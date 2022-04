Obras na Monsenhor Alderige têm início, em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura por meio da secretaria municipal de Obras, iniciou a troca de tubulação em mais um trecho da Av. Monsenhor Alderige. Localizado na Zona Oeste de Poços de Caldas, o local onde recentemente teve o registro de afundamento, recebe essa intervenção onde serão trocados 110 metros de tubulação.

O local cedeu devido ao desgaste da tubulação de tipo Armco, e agora está recebendo as novas aduelas de concreto, que proporcionarão maior segurança e durabilidade. Outras intervenções já foram promovidas pela extensão da via para que, com isso, o trecho não apresente problemas à comunidade.

“As obras já foram iniciadas e vamos averiguar todo o aspecto técnico subterrâneo. Se não houver nenhum trecho obstruído, a previsão é que em cerca de 40 dias o serviço seja finalizado para que a via possa ser novamente liberada. Este é o último ponto com a necessidade da substituição da tubulação, por toda a avenida”, aponta o secretário de Obras, José Benedito Damião.

O acesso pela rua Antônio de Almeida Marques, no cruzamento com a rua Pedro Galha fica interditado neste momento para a realização da ação por parte da Prefeitura. Equipes da secretaria de Defesa Social, por meio do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) e Defesa Civil, prestaram apoio nesta segunda-feira (11).