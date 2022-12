Menores são presos por suspeita de tráfico de drogas

De acordo com informações da Polícia Militar, dois adolescentes de 14 anos, um jovem e uma jovem, foram presos na noite desta terça-feira, dia 27, como suspeitos de tráfico de drogas durante patrulhamento da PM na rua José Augusto de Resende, no bairro Santa Rita em Poços de Caldas.

Segundo a Polícia, foram encontrados com os menores, uma bucha de maconha, um tablete da mesma droga, 15 papelotes de cocaína, 41 pedras de crack, um celular e a quantia de R$252,50.

Os adolescentes foram encaminhados à Upa e na sequência, apresentados na Delegacia com o material encontrado.

Beatriz Aquino

