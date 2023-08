Mirante Santa Rita recebe duas atrações culturais gratuitas no próximo final de semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Neste sábado e domingo, 19 e 20 de agosto, o Mirante Santa Rita será cenário de duas apresentações culturais gratuitas. No sábado, às 16 horas, acontece o show “Minas”, uma homenagem à obra de Milton Nascimento. No domingo, às 9 horas, é a vez de “Índia – Conexão e Arte”, uma vivência multissensorial com fotografia, música e yoga.

No local ainda estará, para ser visitada pelo público, a exposição A Forma do Vento – xilogravuras em grande formato, do artista Rafa da Mata.

Minas: Uma Homenagem a obra de Milton Nascimento

A influência musical e o legado de Milton Nascimento são celebrados no show “Minas”. O renomado músico brasileiro, cuja carreira abrange seis décadas de criação musical inspiradora, será homenageado por meio de uma seleção de canções que marcaram gerações. O título da apresentação musical, “Minas”, remete ao sétimo álbum de Milton Nascimento, lançado em 1975, que combina as iniciais de seu nome e é um tributo a Minas Gerais.

Os músicos Mununu, Jorge Viviani, Raphael Du Valle e Eduardo Sueitt prometem repetir a dose de sucesso do primeiro show “Minas”, realizado no Festival de Inverno de Poços de Caldas, em julho, e vão conduzir o público por um passeio sonoro pelos clássicos de Milton, ao pôr do sol, no Mirante Santa Rita. A produção musical do Minas é assinada por Jorge Viviani.

Índia – Conexão e Arte: Uma Experiência Multissensorial

“Índia – Conexão e Arte” convida o público a participar de uma experiência multissensorial que entrelaça exposição fotográfica, prática de yoga e mantras entoados e tocados ao vivo. As imagens capturadas pela fotógrafa Dani Alvisi durante sua incursão à Índia em 2019 moldam uma jornada visual que desperta a harmonia, o relaxamento e facilitam a autoconexão, para a prática de Yoga, conduzida pela mestra Ana Paula Casalinho.

Os mantras, com arranjos de autoria das artistas e musicistas Fernanda Dearo, Nathália Diniz, Ariane Nery e Julia Montezano, oferecem uma trilha sonora original para essa jornada espiritual e artística. “Incluídos novos mantras em seu repertório, o Índia promete uma experiência ainda mais densa e envolvente”, afirma Dani Alvisi, que é idealizadora do projeto.

Minas e Índia – Conexão e Arte, são gratuitas, contam com o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura de Poços de Caldas e produção da Lavanda Cultural, que tem à frente as produtoras Dani Alvisi e Bibi Rodriguez.

Serviço:

Minas

Mirante Santa Rita

Sábado, 19 de agosto

16 horas

Entrada Franca

Leve sua cadeira, canga e cooler para aproveitar o show e o pôr do sol

Índia – Conexão e Arte

Domingo, 20 de agosto

9 horas

Mirante Santa Rita

Leve seu mat ou canga para participar!