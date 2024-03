Morre aos 60 anos o comunicador Pedro Bertozzi

Morreu na madrugada desta segunda-feira, 04, em Poços de Caldas, o comunicador e cantor Pedro Bertozzi, aos 60 anos de idade. Ele completaria 61 anos no próximo dia 12 de março.

Pedro foi vítima de um infarto na noite de domingo, 03, chegou a ser socorrido, foi levado para o Hospital Santa Lúcia, mas não resistiu.

Pedro foi um grande comunicador da cidade e passou por muitos veículos de comunicação, entre eles a TV Poços, a Rádio Cultura, Rádio Libertas e Master Web Rádio.

O velório acontece no Velório Municipal e o sepultamento está marcado para as 17 horas, no Cemitério da Saudade. A equipe da TV Poços se solidariza e manifesta os mais sinceros sentimentos à família e amigos de Pedro Bertozzi.

