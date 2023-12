Morre o cantor Lira em Poços de Caldas

Faleceu nesta quarta-feira,06, em Poços de Caldas, Sérgio Alvisi, mais conhecido como Lira.

Ele se tornou um ícone da arte da cultura de Poços de Caldas. As tradicionais marchinhas de Carnaval atravessaram gerações de moradores e turistas que prestigiaram a Banda liderada por ele durante o período carnavalesco.

O velório terá início às 13h no Velório Municipal. O sepultamento será amanhã, 07 de novembro, às 09 horas no Cemitério da Saudade.

