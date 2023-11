Prefeitura prorroga prazo de validade de processo seletivo

A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas prorrogou o prazo da validade do Processo Seletivo Simplificado Edital 001/2022, homologado em 14 de outubro, pelo período de um ano. Vale a partir da data citada.

O Processo Seletivo Simplificado é uma contratação de pessoal por prazo determinado para atendimento à necessidade temporária excepcional de interesse público do município, nos termos das legislações pertinentes e normas estabelecidas via Edital. Os contratos seguem a Lei Municipal 8.399 e o decreto 13.993/22.

Ao todo, foram disponibilizadas este ano 54 vagas em funções como salva-vidas, professor, auxiliar de higienização, auxiliar de educação inclusiva, auxiliar em saúde bucal, condutor de veículo de urgência, técnico de enfermagem, enfermeiro e médico. Os salários variam de R$ 1.233,14 a R$ 16.429,78.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3697-5058.

