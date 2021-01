Morre servidor da Guarda Municipal, vítima da Covid-19, em Poços de Caldas

A Guarda Municipal de Poços de Caldas publicou uma nota nas redes sociais lamentando a morte do servidor Hilarino Matias Neto, de 71 anos, vítima da Covid-19.

Na mensagem, eles prestam uma última homenagem ao profissional. “Pessoa querida, que sempre trabalhou com muita responsabilidade e esmero, honrando nossa Nação Azul Marinho. Com nossos corações entristecidos, nos faltam palavras para traduzir essa perda. Vá com Deus, irmão. Missão cumprida!” lamentam.

