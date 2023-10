Mostra Artística e Pedagógica do Conservatório tem início nesta quinta (05)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tem início, nesta quinta-feira (5), a 1° Mostra Artística e Pedagógica do Conservatório Musical Antônio Ferrúcio Viviani de Poços de Caldas. Professores e alunos se apresentam em um evento totalmente aberto à população, no Espaço Cultural da Urca e também na sede do Conservatório.

A mostra segue até 11 de outubro, oportunizando a integração entre os alunos, o desenvolvimento artístico e técnico e a aproximação com a comunidade. Serão apresentações de professores e alunos das turmas de Piano, Teclado, Violino, Guitarra, Violão, Contrabaixo, Flauta Transversal, Trompete, Bateria, etc. Além de apresentações dos grupos de Prática de Conjunto, Musicalização Infantil, Coral Infantil, Grupo Vocal e também concertos de seus corpos artísticos como a Camerata de Cordas, Orquestra Sinfônica e Banda Sinfônica. Durante toda a Mostra, estarão em exposição os trabalhos dos alunos da Classe de Desenho.

“A mostra substitui as provas bimestrais, que seriam realizadas apenas entre professores e alunos. Neste novo formato, pais, responsáveis, familiares, população em geral e interessados poderão acompanhar todo o trabalho desenvolvido em dois locais diferentes, tanto na Urca quanto no próprio Conservatório”, destaca o coordenador do Conservatório Musical Antônio Ferrúcio Viviani, Juliano Marques Barreto.

Confira a programação: