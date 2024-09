Motocicleta sem placa é apreendida e menor conduzido à delegacia de Poços de Caldas

A Polícia Militar de Poços de Caldas apreendeu nesta quinta-feira, 12, uma motocicleta azul sem placa em patrulhamento preventivo no bairro Centenário, de Poços de Caldas. O veículo, que estava transitando pela rua Professora Lourdes Mourão, foi abordado pela equipe policial.

Durante a abordagem, constatou-se que o chassi da motocicleta estava suprimido e o número do motor não foi encontrado no banco de dados. O condutor, um menor de 17 anos, foi apreendido em flagrante. A motocicleta foi recolhida e o menor foi conduzido à delegacia para as medidas cabíveis.

ALCO – 29° BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.