Motociclista morre após grave acidente na Rodovia MG-455 em Andradas

Um motociclista de 25 anos morreu após sofrer um grave acidente na manhã desta quarta-feira, na Rodovia MG-455 na altura do km 22, em Andradas.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar Rodoviária, o motociclista sofreu uma saída da pista e faleceu no local.

A equipe da PM Rodoviária e os socorristas da EPR Sul de Minas que administra a rodovia estão no local. A Perícia também foi acionada.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.