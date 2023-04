Mude1Hábito: Unimed Poços realiza neste sábado (15) evento gratuito de promoção à saúde

Alice Dionisio

Mudanças são compromissos individuais, mas pequenas atitudes podem fazer a diferença. Para isso, reforçamos um antigo convite: Mude1Hábito. Mas sem cobranças nem metas inatingíveis. Queremos te lembrar que experimentar coisas novas pode ser divertido e mudar a sua vida.

Por isso, neste sábado (15), a Unimed Poços realizará a segunda edição de uma super ação de incentivo e promoção à saúde, gratuita, no Parque Municipal Antônio Molinari, das 08h às 12h. O evento terá diversas ações, com orientação sobre alimentação saudável, equilíbrio emocional, prática de exercícios físicos, dança, estímulo ao olhar cuidadoso consigo mesmo e muito mais.

Está confirmada a participação de alguns dos projetos sociais apoiados pela cooperativa de saúde, como arteterapia, dança de rua, atletismo, corrida, ginástica rítmica, futebol e uma equipe de medicina preventiva que estará pronta para tirar suas dúvidas sobre hábitos saudáveis.

Aproveite essa oportunidade para iniciar uma jornada de saúde. Convide sua família e amigos e participe!

O QUE É O MUDE1HÁBITO?

O mês que se comemora o Dia Mundial da Saúde, data oficial dia 7 de abril, o sistema Unimed criou o Mês Unimed Mude1Hábito, em todo Brasil. Este Movimento Nacional da Unimed promove o cuidado com a saúde, incentivando práticas saudáveis para que as pessoas possam viver mais e melhor. Comece devagar, aos poucos. Quando mudamos um hábito, colhemos benefícios pra toda a vida.

SERVIÇO

Data: 15/04/2023 (sábado)

Horário: 08h às 12h

Local: Parque Municipal Antônio Molinari

Gratuito e aberto à comunidade

