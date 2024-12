Mulher de 30 anos morre esfaqueada na zona leste de Poços de Caldas

Uma mulher morreu após ser esfaqueada na manhã desta segunda-feira, 9 de dezembro, na Rua Ibirapuera, no bairro Dom Bosco, na zona leste de Poços de Caldas. A vítima foi identificada como Elaine da Luz Silva, de 30 anos.

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Militar, a vítima, que trabalhava como motociclista de aplicativo, foi até o local para atender a uma solicitação de corrida e, ao estacionar, foi abordada pela autora, que imediatamente retirou a chave da moto e iniciou uma discussão. Em seguida, a suspeita desferiu um golpe de faca na altura do peito da vítima.

De acordo com a família, a vítima mantinha um relacionamento conturbado com a suspeita há cerca de um ano, marcado por frequentes desavenças.

Uma equipe do SAMU foi acionada e, após mais de 40 minutos tentando reanimá-la, a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Após o crime, a autora fugiu na motocicleta da vítima e, até o fechamento desta reportagem, ainda não havia sido localizada.

