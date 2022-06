Mulheres recebem curso gratuito sobre gestação e cuidados com recém-nascido

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Se encerrou na última quarta-feira (08) o Curso para Gestantes Unimed Poços de Caldas, que contou com a participação de 40 mulheres. Entre elas, a psicóloga Carolina de Souza. “Assim que descobri a gravidez, surgiram dúvidas sobre o parto, cuidados com o recém-nascido e, principalmente, sobre a amamentação”, conta a mamãe de primeira viagem, que aguarda a chegada da pequena Aurora.

O evento gratuito e aberto a população teve início no dia seis de junho. Os profissionais, Flavio Zenun (médico pediatra), Ângela Borges (médica obstetra), Camila Gonçalves Pellachin (fisioterapeuta), Adriene Gabriel Paulino (nutricionista) e Lidiane Naliate (psicóloga) abordaram diversos temas, como: cuidados na gestação, sinais e sintomas do trabalho de parto, tipos de anestesia, assistência ao recém-nascido, puerpério e amamentação. O objetivo é contribuir para uma gravidez saudável e tranquila. “Muitas mulheres que chegam até a maternidade têm dúvidas, estão ansiosas ou com medo do parto. A gente percebe que aquelas que passam pelo curso antes dão entrada ao hospital mais tranquilas e preparadas para esse momento” explica a analista de relacionamento, Márcia Donizetti Marques.

CURSO PARA GESTANTES

O Curso para Gestantes é realizado pelo programa Viver Bem da Unimed e voltado as mães e acompanhantes, com foco no acolhimento das mulheres e capacitação para a rede de apoio. A orientação é feita gratuitamente a cada três meses para toda comunidade. A próxima turma será aberta em setembro e a data para inscrição vai ser divulgada em breve.

PÓS PARTO

Ao final do curso, as gestantes são informadas sobre o Programa para Gestantes da Unimed Poços de Caldas. Além do apoio durante toda a gravidez, as beneficiárias contam com uma linha de cuidados até o primeiro ano de vida do bebê, por meio do projeto Uni Baby.

Os atendimentos são realizados no Espaço Viver Bem, localizado na Avenida Gentil Messias Kitate, 217 -Vila Cruz.