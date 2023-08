“Música no Quintal do Arte Ziriguidum” recebe Pedro Cezar em agosto

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Segunda edição traz participação do artista com convidados especiais

Marcado para o dia 19 de agosto, sábado, às 16h, a segunda edição do “Música no Quintal do Arte Ziriguidum” traz como atração o produtor cultural e músico Pedro Cezar, ele também assina a curadoria do projeto. A mediação desta vez, fica por conta dos artistas Évila dos Anjos e Gilbão Leeu.

Destinado ao público de todas as idades, o evento tem como objetivo dar visibilidade à música autoral de Poços de Caldas e formar público, tanto para a produção, como para apreciação dos trabalhos de artistas locais.

O convidado Pedro Cezar é músico e compositor brasileiro, nascido em Poços de Caldas, Minas Gerais. Tem influências da música caipira, do rap, do rock e da MPB, além da escola mineira do Clube da Esquina. Em sua trajetória somam-se inúmeras participações em festivais e circulações pelo Brasil e países da América do Sul. Dos projetos musicais dos quais participa, destacam-se as bandas autorais K2, Macaxeira e 2ºDP, além do seu trabalho solo.

Para esta edição, Pedro apresenta seu trabalho autoral ‘Matutando Sonho’ em uma versão intimista, acompanhado dos músicos Nanda Dearo e Deivid Santos, intercalado com momentos de bate-papo com os mediadores Évila e Gilbão, contando detalhes sobre o processo de produção do disco e outras curiosidades sobre sua trajetória na música.

Para garantir que a proposta alcance público de qualquer parte do mundo, o encontro é transmitido ao vivo através dos canais do Arte Ziriguidum no Facebook e Youtube, onde se pode acompanhar de forma integral toda a programação.

Com entrada gratuita, os lugares ficam sujeitos a lotação máxima do local, reserve seu ingresso. A casa estará aberta a partir das 14h, comidinhas, sobremesas e bebidas serão vendidas para o público presente.

A primeira edição do ‘Música no Quintal do Ziriguidum’ realizada em julho com apresentação do duo Rodrigo Mendonça e Flávio Danza, se encontra disponível na íntegra no link: https://www.youtube.com/live/Q-QMhB3mruo?feature=share

A terceira edição já tem data marcada, dia 1º de Outubro, trazendo como convidada a cantora Nathalia Diniz.

Esta ação é uma realização do espaço Arte Ziriguidum, viabilizada pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Poços de Caldas, tendo como empresa incentivadora cultural o Palace Hotel Poços de Caldas, além do apoio institucional da Prefeitura de Poços de Caldas / Secretaria Municipal de Cultura. Nesta edição, conta com a equipe formada por Dalmoni Lydijusse (direção), Chiara Carvalho / Carvalho Agência Cultural (produção), Eunice Lydijusse e Beatriz Aquino (assistentes de produção).

SERVIÇO

Música no Quintal do Arte Ziriguidum recebe Pedro Cezar

Data: sábado, 19 de agosto de 2023

Horário: 14h – abertura da casa | 16h – início da apresentação

Local: Arte Ziriguidum (Rua Ouro Preto, nº 102, Centro, Poços de Caldas)

Ingressos: *entrada gratuita (sujeita a lotação do espaço)

Para fazer reserva de ingressos e outras informações entrar em contato através do Telefone/WhatsApp (35) 99194-3534