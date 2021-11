Músico Pedro Cezar lança projetos da carreira solo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

25 de novembro é uma data especial na carreira solo do cantor e compositor poços-caldense Pedro Cezar. Nesta quinta, tem início uma série de lançamentos audiovisuais que apresentam ao público novas canções e histórias de sua trajetória na música. O material, produzido por meio da Lei Aldir Blanc do Estado de Minas Gerais, fica disponível para acesso gratuito no Canal do artista no YouTube.

Nesta quinta-feira (25), vai ao ar o “Matutando Sessions”, apresentação intimista que reúne composições do repertório do músico, interpretadas em voz e violão, e que ainda não tiveram registro fonográfico. Além disso, a transmissão traz ainda comentários do artista sobre as letras e o processo de criação de cada faixa. A mineiridade de Pedro Cezar fica evidente em músicas como “Não há de ser nada” e “Uma modinha pra você”, por exemplo. A gravação foi realizada no Espaço Cultural Ziriguidum, em Poços de Caldas, e contou com o apoio do selo musical Yes, Tupi, além de Sandra Ribeiro e Robson Américo na captação das imagens, Thabata Arruda (identidade visual e lettering) e Paulo Belchior na edição e finalização do vídeo.

Em entrevista à Assessoria de Imprensa e Comunicação Social da Prefeitura de Poços de Caldas, publicada no site do município em fevereiro deste ano, o músico contou que foi aprovado no edital “Seleção de Bolsistas para as Áreas Artísticas, Técnicas e de Produção Cultural – Criação em Música”. “Isso vai possibilitar que eu me aprofunde na minha obra autoral, a partir do repertório de canções compostas ao longo da minha carreira de compositor. Estou preparando um mini documentário registrando a pesquisa e a catalogação de minhas músicas. Sem dúvida é uma ótima oportunidade”, comentou na época.

Esse mini documentário, chamado “Matutando Sonho”, de 37 minutos de duração, será lançado no dia 4 de dezembro, também em parceria com o selo Yes, Tupi, com imagens da infância do músico mineiro, além de acompanhar de perto seu processo criativo. Com direção e roteiro de Thabata Arruda, edição e finalização de Gledson Lima, o material também conta com depoimentos, vídeos, fotos e memórias das primeiras experiências de Pedro Cezar na música, na segunda metade dos anos 90, como é o caso das cenas dos primeiros ensaios e apresentações da Banda K2, da qual é fundador, guitarrista e vocalista.