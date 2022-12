Mutirão de consultas oftalmológicas está com grande índice de absentísmo

Durante o mês de dezembro, a secretaria de Saúde através do convênio com o Cismarpa – Consórcio Intermunicipal de Saúde Microrregião Alto Rio está promovendo mutirões de consultas oftalmológicas.

Serão 570 agendamentos de consultas realizadas ao longo do mês. Porém, a secretaria de saúde tem notado grande número de falta nas consultas.

No primeiro dia de mutirão, dos 120 pacientes agendados, faltaram 26 pessoas. Já no segundo, dos 120 agendamentos, 31 pessoas não compareceram à consulta. No último final de semana, mais 60 consultas foram agendadas e 16 pessoas não compareceram.

A secretária de Saúde, faz um apelo a população. “Pedimos a todos, que caso não possa comparecer a consulta, que desmarque com antecedência, pois assim outras pessoas que aguardam na fila poderão ser agendadas. O intuito dos mutirões é justamente para redução no tempo de espera de consultas.”

Mais um mutirão será realizado nesta sexta (16) e sábado (17), durante os dois dias serão agendadas 270 consultas.

