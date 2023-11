Natal: Casinha do Papai Noel abre no dia 1° de dezembro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No dia 1º de dezembro acontece a aguardada inauguração da Casinha do Papai Noel. Este ano, o Bom Velhinho vai receber as crianças no antigo clube de xadrez, na rua Junqueiras, em frente a Praça dos Imigrantes, no centro da cidade.

A praça já está cheia de brinquedos gigantes de Natal, garantindo a diversão dos pequenos.

No primeiro dia, a casinha vai abrir às 19h. Lá, estarão o Papai Noel e seus ajudantes.

Programação

Nos dias seguintes, a casa do Papai Noel funciona a partir das 20h, nos dias 2 e 3, de 8 a 10, e de 15 a 23 de dezembro.

CEU

E no dia 21 de dezembro, acontece a chegada do Papai Noel no CEU – Centro de Artes e Esportes Unificado, do Jardim Itamarati 5, na zona leste, a partir das 17h.