Natal Poços de Luz contará com mais de 1,5 milhão de microlâmpadas

Teve início, a instalação dos enfeites de Natal em Poços de Caldas. Nesta edição de 2023, a iluminação das vias públicas, prédios históricos, parques e praças, contará com 1,5 milhão de microlâmpadas de LED. O município está investindo R$ 3 milhões no projeto, que atrai milhares de turistas e moradores da região para visitar e admirar o espetáculo de luzes que todos os anos encanta crianças e adultos.

A decoração do ano passado foi incluída no Natal da Mineiridade, projeto do governo de MG para divulgação dos atrativos do Estado e atraiu visitantes de todo Brasil, pela beleza e variedade dos diversos equipamentos e enfeites instalados. O responsável criativo pelo projeto “Natal Poços de Luz”, é o designer Evandro Limão, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Turismo em parceria com o DME.

A decoração conta com mais de 1 milhão e 500 mil microlâmpadas de LED, distribuídas na área central e em outras regiões da cidade. Os adornos são em mangueiras de LED e tubos Snowfall, formando estribos, gotas, cascatas e cortinas iluminadas. São vários pontos: Parque José Affonso Junqueira, Praça Pedro Sanches, Complexo da Urca, Museu Histórico e Geográfico, Estação Fepasa/Mogiana e Praça Dom Pedro II, juntamente às principais ruas da cidade como a charmosa rua São Paulo que sempre é destaque e a rua Assis Figueredo.

Assim como no ano passado, a decoração também será especial na Praça da Vila Cruz, Pórtico, Zona Sul, Praça das Rosas, Relógio Floral, rodoviária, igreja de São Benedito, Igreja Matriz com o tradicional presépio na área externa.

Este ano, os investimentos são maiores na decoração de Natal, trazendo ainda mais brilho ao evento. A Praça dos Imigrantes irá receber as peças do Natal Infantil, que tanto encantam as crianças. No local onde foi instalado o túnel de luz, sucesso da decoração em 2019, receberá uma instalação surpresa, que irá surpreender a todos.

O secretário de Turismo, Israel Pereira, destaca que haverá uma renovação nos enfeites que compõem o acervo de peças da Prefeitura, o que também justifica o investimento. “ Muitas das peças que serão instaladas este ano ficarão para o município, promovendo uma renovação no nosso acervo, atualizando os enfeites. Nossa expectativa é das melhores para este ano, com vários locais recebendo decoração especial, trazendo ainda mais beleza para a cidade. O trabalho está sendo intenso para inauguração no próximo dia 4 de novembro”, ressalta.

O acendimento das Luzes está programado para o dia 4 de novembro, durante o Concerto de Natal, que contará com apresentações musicais de artistas locais, coordenados pelo maestro Juliano Barreto. Haverá ainda interação com o grupo Rasgacêro e Artêros de Luz, além da chegada do Papai Noel. Durante o período natalino, haverá uma extensa programação com apresentações artísticas e exposição e venda de artesanato local alusivo ao tema.