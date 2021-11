NHOQUE DE RÚCULA & ANÉIS DE MAÇÃS

INGREDIENTES DO NHOQUE DE RÚCULA

1 xícara de chá de batata cozida e amassada

2 xícaras de chá de folhas de rúcula sem os talos

1 colher de sopa de manteiga

2 xícaras de chá de farinha de trigo

4 dentes de alho cozidos e amassados

2 ovos

Sal e óleo vegetal a gosto

PREPARO

Cozinhe as batatas junto com os dentes de alho inteiros, amasse o alho, refogue a rúcula junto com o alho amassado, misture nas batatas também amassadas, mais a manteiga, a farinha, corrija o sal, amasse até o ponto de nhoque, enrole, corte e cozinhe normalmente em água fervente até que subam.

INGREDIENTES DO MOLHO

500 gr. de tomates maduros

400 gr. de carne bovina moída

3 xícaras de chá de água

2 xícaras de chá de molho de tomate

1 xícara de chá de pimentão vermelho picado

1 talo de salsão picado

2 xícaras de chá de shoyo

Sal, óleo vegetal, alho, cebola picada, salsinha, manjericão, cebolinha e orégano a gosto

PREPARO

Refogue o alho e cebola em óleo, junte a carne e frite até mudar a cor, junte os demais ingredientes, menos, salsinha, manjericão, cebolinha e orégano que serão incluídos no final, deixe cozinhar, desligue o fogo e junte os verdes.

INGREDIENTES COBERTURA DO NHOQUE

1 xícara de chá de farinha panko

1 xícara de chá de mozzarella ralada

½ Xícara de chá de queijo parmesão ralado

PREPARO

Distribua o nhoque em travessa refratária, misture o molho, cubra com a mozzarella, por último o parmesão misturado no panko, asse até gratinar e sirva bem quente.

INGREDIENTES DOS ANÉIS DE MAÇÃ

1 kg. de maçãs nacionais descascadas e sem o miolo, cortadas em anéis

1 ½ xícaras de chá de farinha de trigo

½ xícara de chá de açúcar refinado

1 ovo/1 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de açúcar de confeiteiro/1 colher de sopa rasa de cardamomo em pó

Uma pitada de sal

PREPARO

Misture os ingredientes, passe os anéis pela massa, frite em óleo abundante, salpique o açúcar de confeiteiro misturado ao cardamomo e sirva com sorvete de creme.

