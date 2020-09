Nota de R$200 começa a circular no Brasil

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Banco Central apresenta nesta quarta-feira (2) a nova cédula de R$ 200, que já começa a circular hoje mesmo, de acordo com a instituição.

O animal escolhido para estampar a nota é o lobo-guará, conforme o BC tinha adiantado no final de julho, quando anunciou a nova nota. Mas o desenho, a cor e as informações de segurança da nota serão anunciados na cerimônia de lançamento, marcada para as 13h30 desta quarta.

De acordo com o banco, a previsão é que até o fim do ano sejam produzidas 450 milhões de unidades da nota, equivalente a R$ 90 bilhões. O BC gastará R$ 113,8 milhões a mais do que o previsto no orçamento anual para a produção das novas notas e para a impressão de mais 170 milhões de cédulas de R$ 100.

O Banco Central afirmou que a criação da nota já era planejada antes, mas foi acelerada pela pandemia do coronavírus, que aumentou o entesouramento, ou seja, diminuiu a circulação de dinheiro em espécie na economia. Isso ocorreu tanto por causa do fechamento do comércio quanto porque as pessoas passaram a guardar mais dinheiro em espécie em casa.