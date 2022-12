Novas Regras da CNH

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Beatriz Aquino

As regras da CNH, Carteira Nacional de Habilitação mudaram. As alterações entraram em vigor a partir de julho de 2022 e já são válidas. É fundamental que todos os motoristas estejam atentos para não serem pegos de surpresa. As mudanças são feitas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

As cores verde e amarelo agora serão mais aparentes no documento, e uma tabela também aparecerá com a categoria que é autorizada para o motorista. Além disso, para uma melhor indicação, também existirá uma silhueta com o tipo de automóvel que o motorista pode conduzir.

Para renovar a CNH é preciso tirar a primeira via da sua CNH; quando esta via expirar, existirá uma janela de 30 dias para que o motorista consiga realizar a renovação sem problemas.

Já para tirar a primeira carteira de habilitação, é necessário entrar em contato com o Departamento de Trânsito (Detran) do seu estado e marcar um dia para atendimento, é necessário levar documentos importantes, como RG, CPF, CNH mais recente, comprovante de residência e o protocolo do seu agendamento.

Também é fundamental que esteja em mãos o exame médico de aptidão física e mental, que atesta que você possui as condições necessárias para dirigir um automóvel. Para os trabalhadores que utilizam a CNH em seu trabalho, como motoristas, é preciso realizar um exame toxicológico.

Após isso, estando tudo certo, basta pagar as taxas necessárias ao Detran do seu estado e receber o documento novo. É possível recebê-lo em casa ou retirá-lo no Detran mais próximo de você.