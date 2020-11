Novilhas são furtadas do Centro Zootécnico da PUC Poços de Caldas

Seis novilhas da raça Jersey foram furtadas na área de pastagem do Centro Zootécnico da PUC Minas Poços de Caldas, na madrugada desta terça-feira, 17 de novembro. Os animais tinham idade entre zero e dois anos e são utilizados nas aulas práticas do Curso de Medicina Veterinária.

Um boletim de ocorrência foi registrado junto à Policia Militar, que está averiguando os fatos.

A Universidade reitera que está à disposição das autoridades.

