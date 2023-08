Ocorrência de extorsão mediante sequestro é registrada em agência bancária de Ipuiúna

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A agência do Banco do Brasil da cidade de Ipuiúna foi alvo de uma extorsão mediante sequestro, resultando em momentos de tensão e apreensão para funcionários e moradores da região.

De acordo com informações obtidas pela Polícia Militar, o alarme de pânico da agência bancária foi acionado, acendendo o sinal vermelho para as autoridades. Rapidamente, foi montado um cerco e bloqueio em toda a área circundante, e reforços policiais foram despachados para a cidade de Ipuiúna.

As imagens captadas pelas câmeras de segurança confirmaram a ocorrência. Um criminoso chegou à agência acompanhado da gerente, obrigando-a a abrir o cofre e entregar o dinheiro disponível. Em seguida, ele fugiu do local a bordo de um veículo Pálio, de cor preta, pertencente a uma funcionária do próprio banco.

Por volta das 10 horas, a central de comunicação recebeu uma ligação do Copom de Poços de Caldas. A família da funcionária, que havia sido mantida em cativeiro, foi liberada na zona sul de Poços de Caldas. Os relatos da família apontam que o sequestro ocorreu na noite anterior, quando dois indivíduos invadiram sua residência e os renderam. O pai, a mãe e um irmão da funcionária foram mantidos amarrados em um quarto durante horas. As vítimas não sofrearam ferimentos físicos durante a ocorrência.

No amanhecer, a funcionária do banco foi levada por um dos criminosos até a agência em Ipuiúna, permanecendo sob o seu controle até aproximadamente 09:30, quando o assaltante finalmente empreendeu fuga com o dinheiro extorquido, cujo montante ainda não foi divulgado.

O veículo Pálio, peça-chave para a investigação, foi encontrado abandonado na estrada vicinal de acesso a Ouro Fino, aumentando os desafios da polícia para rastrear os autores e os veículos usados na fuga.

Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre o número de criminosos envolvidos na ação.

ALCO 29° BPM