Copa Brasil de Cross movimenta Poços de Caldas

Johnatas de Oliveira Cruz (Praia Clube/Exército/Futel-MG) e Núbia de Oliveira Silva (EAF Jaguarari-BA) foram os grandes campeões da categoria adulta, em 10 km, da Copa Brasil Loterias Caixa de Cross Country, disputada na manhã deste domingo (26/11), no Parque Ecológico Municipal Jardim Esperança, na cidade mineira de Poços de Caldas.

Campeão pan-americano de cross de 2019, no Canadá, o corredor mineiro, de 23 anos, conquistou o seu primeiro título da Copa Brasil. Ele venceu com o tempo de 34:17. “Primeiro quero agradecer a Deus e a Jesus Cristo e depois ao Praia Clube, a meu treinador Fran Cauê e a meu fisioterapeuta Elói, top demais. Ele fez um trabalho excepcional comigo, principalmente para o cross”, lembrou o corredor mineiro, que representou o Brasil este ano no Mundial de Budapeste, no Mundial de Corrida de Rua de Riga e nos Jogos Pan-Americanos de Santiago.

“Um dos objetivos de estar aqui realmente era para vencer o Cross. Eu fui campeão pan-americano, mas nunca tinha vencido um cross nacional. Agora é comemorar. Só alegria!”, comentou. “O clima estava bom, a onda de calor passou, e o dia amanheceu estável, clima bom para correr. No nosso horário de prova saiu até um solzinho. Deu uma secada na grama e o percurso é maravilhoso, lindo, com aquele falso plano que permite ritmar a corrida.”

A Copa Brasil de Cross serviu também como preparação para a São Silvestre. “É aquele divisor de águas, se a gente fosse bem aqui no cross era só continuar mantendo o trabalho, progresso, chegar bem à São Silvestre, que exige velocidade no início e de força no final e estamos no caminho certo”, disse Johnatas, que foi sexto colocado na São Silvestre do ano passado.

Lucas Paulo Ferreira Barboza (ADECAI-PE) foi a surpresa por ser o vice-campeão da prova. “Quero agradecer aos meus apoiadores por eu estar aqui – sou de Belo Jardim, mas represento a equipe do Bingo Corrida de Garanhuns e quero agradecer por me pagarem para eu estar aqui. É a primeira vez que saio da minha cidade para competir tão longe numa prova tão organizada. Estou no Paraíso”, comemorou. “Quis mostrar que Pernambucano também tem corredor. Vou competir na São Silvestre pela primeira vez.”

Já Núbia de Oliveira Silva fez uma prova bem regular na abertura da competição, cuja largada foi dada às 7 horas. Ela sempre esteve no primeiro pelotão. Aos 21 anos, a corredora conquistou o bicampeonato, já que havia vencido a edição de 2021, em Cotia (SP), além de ter ficado em terceiro lugar em 2022 em Bragança Paulista (SP) e em 2023 em Serra (ES). Ela completou as cinco voltas no percurso em 41:01.

“Deus me capacitou para mais uma conquista, motivo de muita felicidade. Acreditar é a chave e as primeiras batalhas são vencidas na nossa cabeça. É um orgulho chegar aqui e ser campeã no meio dessas feras”, comentou a atleta, orientada pelo professor Ferreirinha. “É um privilégio, vamos continuar trabalhando e que venha a seleção brasileira”, prosseguiu.

Ela treina no Povoado do Flamengo, onde mora, e também na Serra dos Morgados e no Povoado de Rego, onde nasceu. “São três lugares excelentes para fazer os meus treinamentos”, disse Núbia, que já conhecia o percurso porque disputou o Sul-Americano em janeiro no mesmo local, quando foi quarta colocada. “Estava um pouco pesado – acho que choveu na madrugada – mas a gente já conhecia e foi muito tranquilo. O clima estava bom, um friozinho no início. O cross é um desafio, mas graças a Deus a gente conseguiu ultrapassar todos os obstáculos.”

Núbia de Oliveira vai disputar também a São Silvestre, no último dia do ano, em São Paulo. “No ano passado, eu fui 10ª colocada e esse ano a gente buscará melhores resultados. Venho de uma fase boa e também em uma boa preparação para chegar lá bem”, completou.

As duas provas qualificaram os quatro primeiros colocados para representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano de Cross Country no ano que vem em lugar e datas a serem definidos.

Para o secretário de Esportes, Fernando dos Santos o evento foi mais uma vez um sucesso. “Sediar uma competição esportiva de nível nacional como a Copa Brasil de Cross promove o esporte local, incentivando a participação da comunidade em atividades físicas e esportivas. Ficamos muito felizes com o resultado e Poços de Caldas sempre conta com estrutura para sediar grandes competições.”

Os cinco primeiros colocados:

Masculino

1 – Johnatas de Oliveira Cruz (Praia Clube/Exército/Futel-MG – 34:17

2 – Lucas Paulo Ferreira Barboza (ADECAI-PE) – 34:42

3 – Jânio Marcos Varjão (Barra do Garças-MT) – 35:09

4 – Glenison Gilbert de Carvalho (ACORP-MS) – 35:16

5 – Valério de Souza Fabiano (GAE-ES) – 35:33

Feminino

1 – Núbia de Oliveira Silva (EAF-Jaguarari-BA) – 41:01

2 – Amanda Aparecida de Oliveira (Elite Runners-RJ) – 41:05

3 – Maria Lucineida Moreira (Pinheiros-SP) – 41:08

4 – Mirelle Leite da Silva (Projeto Atletismo Campeão-PE) – 41:52

5 – Simone Ponte Ferraz (APA/SECEL Jaraguá do Sul-SC) – 42:31

O Grupo Prevent Senior patrocina o atletismo brasileiro, oferece medicina esportiva de precisão e estilo de vida para os que se ligam no esporte e apoio às competições.

As Loterias Caixa são a patrocinadora máster do atletismo brasileiro.